12ربیع الاول جلوس:آر ڈبلیو ایم سی ورکرز کی چھٹیاں منسوخ
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے راولپنڈی ڈویژن کے تمام چھ اضلاع کی 22تحصیلوں میں عید میلاد النبیؐ کے مرکزی جلوس اور محافل کے موقع پر مکمل صفائی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
12ربیع الاول کے جلوس کے سلسلے میں تمام صفائی ورکرز کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں تاکہ جلوس سے قبل شہر بھر اور جلوس کے روٹس کو مکمل طور پر زیرو ویسٹ کیا جاسکے۔ سی ای او رانا ساجد صفدر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا جلوس کے اختتام پر تمام روٹس اور شہر کو زیرو ویسٹ کیا جائے گا، ہمارے ورکرز ریلیف کیمپس میں موجود رہیں گے۔