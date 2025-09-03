بنوں ویمن ونگ پی ٹی آئی کی سابق صدر پیپلز پارٹی میں شامل
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) ضلع بنوں کی ویمن ونگ پی ٹی آئی کی سابق صدر نادیہ خان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔
شمولیتی تقریب میں پیپلز پارٹی خیبرپختونخوا کے صدر محمد علی شاہ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چن اور پارٹی رہنما روبینہ خالد نے بھی شرکت کی۔ محمد علی شاہ باشاہ نے خطاب میں کہا نادیہ خان کا پیپلز پارٹی میں شامل ہونا باعث فخر ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی خواتین کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے میں یقین رکھتی ہے۔ ندیم افضل چن کا کہنا تھا کہ خواتین کا پاکستان پیپلزپارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہماری پارٹی کی قیادت اور پاکستان پیپلزپارٹی کی کامیابی ہے، ہم نادیہ خان کو پیپلزپارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کے کردار کو اہمیت دیتی ہے۔ نادیہ خان کی آمد سے پیپلز پارٹی ویمن ونگ خیبرپختونخوا میں نئی توانائی آئے گی اور تنظیم مزید متحرک ہو گی۔