صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی میں سوئی گیس سب ریجنل آفس کا افتتاح

  • اسلام آباد
راولپنڈی میں سوئی گیس سب ریجنل آفس کا افتتاح

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیر ریلوے حنیف عباسی نے سوئی گیس سب ریجنل آفس راولپنڈی کا افتتاح کر دیا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا شہریوں کو گیس کے مسائل کے حل کیلئے سوہان جانا پڑتا تھا۔۔۔

 اب ان کے مسائل مقامی سطح پر ہی حل ہو سکیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیلئے دعا کریں اور سیلاب سے متاثرہ اور بے گھر افراد کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حکومت عوامی مسائل کے پائیدار حل کیلئے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی تاکہ ایک بہتر، مستحکم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ممکن ہو سکے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ سیلاب میں مصروف : چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل مہنگے

عشرہ رحمۃ للعالمین :محکمہ اوقاف کی کتب نمائش کا آغاز

جوہر ٹاؤن ، گلبرگ سکیم ، 650 کمرشل املاک کو نوٹسز

ستلج میں سیلابی صورتحال پرصوبائی وزیرصحت کا دورہ قصور

سبزی، دالوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی : جاوید قصوری

بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر