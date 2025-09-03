راولپنڈی میں سوئی گیس سب ریجنل آفس کا افتتاح
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) وزیر ریلوے حنیف عباسی نے سوئی گیس سب ریجنل آفس راولپنڈی کا افتتاح کر دیا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا شہریوں کو گیس کے مسائل کے حل کیلئے سوہان جانا پڑتا تھا۔۔۔
اب ان کے مسائل مقامی سطح پر ہی حل ہو سکیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کیلئے دعا کریں اور سیلاب سے متاثرہ اور بے گھر افراد کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حکومت عوامی مسائل کے پائیدار حل کیلئے بھرپور اقدامات جاری رکھے گی تاکہ ایک بہتر، مستحکم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ممکن ہو سکے۔