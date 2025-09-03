صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس سی او میں دہشتگرد ی کی مذمت پاکستان کی بڑی کامیابی:حافظ عبدالکریم

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے امیر حافظ عبدالکریم نے چین میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں دہشتگردی کے واقعات کی مذمت کو پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔

انہوں نے کہا ایس سی او کے رکن ممالک کی جانب سے پاکستان میں دہشتگرد حملوں کی کھلے الفاظ میں مذمت اور بھارتی بیانیے کو مسترد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی قربانیوں اور مؤقف کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس اور خضدار میں دہشتگرد حملوں کی بین الاقوامی سطح پر مذمت خوش آئند ہے۔ 

 

