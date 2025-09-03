صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی مدد کیلئے مختلف مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیلئے ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر و بیت المال ڈویژن راولپنڈی شاہد رانا اور ڈپٹی ڈائریکٹر رخسانہ مظہر اعوان کی زیر نگرانی مختلف سماجی تنظیموں کے تعاون سے۔۔۔

 شہر بھر میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ فاروق اعظم ویلفیئر آرگنائزیشن کا شمس آباد، حسنہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا ڈھوک کھبہ، الفیض فاؤنڈیشن کا کمرشل مارکیٹ میں دو مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا جہاں شہریوں سے امدادی سامان اکٹھا کر کے متاثرہ علاقوں تک پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ 

 

