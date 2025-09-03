ڈائریکٹر امارات اسسٹنس پروگرام کا پولیو مہم کا معائنہ
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) متحدہ عرب امارات کے پروگرام برائے اسسٹنس پاکستان کے ڈائریکٹر عبداللہ خلیفہ سعید الغفیلی نے گزشتہ روز پولیو مہم کا جائزہ لینے کیلئے وفاقی دارالحکومت کے دیہی مرکز صحت ترلائی کا دورہ کیا۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر راشدہ بتول نے انہیں پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ عبداللہ سعید خلیفہ الغفیلی نے انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور حفاظتی ٹیکوں کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے حفاظتی ٹیکوں اور پولیو خاتمے کے اقدامات مضبوط بنانے میں پاکستان کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور صحت کے حکام کی مدد کیلئے یو اے ای پی اے پی کے عزم کا اعادہ کیا۔