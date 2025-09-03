صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹر امارات اسسٹنس پروگرام کا پولیو مہم کا معائنہ

  • اسلام آباد
ڈائریکٹر امارات اسسٹنس پروگرام کا پولیو مہم کا معائنہ

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) متحدہ عرب امارات کے پروگرام برائے اسسٹنس پاکستان کے ڈائریکٹر عبداللہ خلیفہ سعید الغفیلی نے گزشتہ روز پولیو مہم کا جائزہ لینے کیلئے وفاقی دارالحکومت کے دیہی مرکز صحت ترلائی کا دورہ کیا۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر راشدہ بتول نے انہیں پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ عبداللہ سعید خلیفہ الغفیلی نے انسداد پولیو مہم کے دوران بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور حفاظتی ٹیکوں کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے حفاظتی ٹیکوں اور پولیو خاتمے کے اقدامات مضبوط بنانے میں پاکستان کی بھرپور کوششوں کو سراہا اور صحت کے حکام کی مدد کیلئے یو اے ای پی اے پی کے عزم کا اعادہ کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر