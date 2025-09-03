میونسپل کمیٹی گوجرخان کے ٹھیکوں کی چھان بین کاحکم
راولپنڈی (خبرنگار) لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے میونسپل کمیٹی گوجرخان کے ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں کے خلاف دائر پٹیشن نمٹاتے ہوئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو حکم دیا ہے۔۔۔
کہ معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے اور قانون کے مطابق درخواست گزار کے تحفظات دور کر کے 4ہفتوں میں فیصلہ کیا جائے، درخواست گزارعدنان نے موقف اختیار کیا کہ میونسپل کمیٹی گوجرخان نے نالے کی صفائی کیلئے 31لاکھ 60ہزار روپے کے ٹینڈر جاری کئے گئے جس میں درخواست گزار نے سب سے کم ریٹ پر بولی دی لیکن میونسپل کمیٹی کے حکام نے مبینہ ملی بھگت کر کے دوسری فرم کو ٹھیکہ دیا۔