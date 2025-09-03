صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونسپل کمیٹی گوجرخان کے ٹھیکوں کی چھان بین کاحکم

  • اسلام آباد
میونسپل کمیٹی گوجرخان کے ٹھیکوں کی چھان بین کاحکم

راولپنڈی (خبرنگار) لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے میونسپل کمیٹی گوجرخان کے ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں کے خلاف دائر پٹیشن نمٹاتے ہوئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب کو حکم دیا ہے۔۔۔

 کہ معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے اور قانون کے مطابق درخواست گزار کے تحفظات دور کر کے 4ہفتوں میں فیصلہ کیا جائے، درخواست گزارعدنان نے موقف اختیار کیا کہ میونسپل کمیٹی گوجرخان نے نالے کی صفائی کیلئے 31لاکھ 60ہزار روپے کے ٹینڈر جاری کئے گئے جس میں درخواست گزار نے سب سے کم ریٹ پر بولی دی لیکن میونسپل کمیٹی کے حکام نے مبینہ ملی بھگت کر کے دوسری فرم کو ٹھیکہ دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے

کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم

سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ

ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر