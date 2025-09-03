راولپنڈی:اگست میں ٹریفک حادثات میں 17افراد کی موت
راولپنڈی (خبرنگار) گزشتہ ماہ (اگست) کے دوران روڈ ٹریفک حادثات میں 17افراد جاں بحق اور 1500سے زائد زخمی ہوئے۔۔۔
ترجمان ریسکیو 1122راولپنڈی عثمان گجر کے مطابق اگست میں 1409ٹریفک حادثات میں 1559افراد حادثات کا شکار، 17جاں بحق، 697شدید اور 845 معمولی زخمی ہوئے۔ زیادہ تعداد کار اور موٹرسائیکل سواروں کی ہے، وجوہات میں تیز رفتاری، دوران ڈرائیونگ لاپرواہی و فون کا استعمال، گاڑی غلط موڑنا، ٹائر پھٹنا شامل ہیں۔ آتشزدگی کے 88واقعات رپورٹ ہوئے، 1شخص معمولی زخمی ہوا، 95ملین کے ممکنہ نقصانات روکے گئے۔