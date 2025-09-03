صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:اگست میں ٹریفک حادثات میں 17افراد کی موت

  • اسلام آباد
راولپنڈی:اگست میں ٹریفک حادثات میں 17افراد کی موت

راولپنڈی (خبرنگار) گزشتہ ماہ (اگست) کے دوران روڈ ٹریفک حادثات میں 17افراد جاں بحق اور 1500سے زائد زخمی ہوئے۔۔۔

 ترجمان ریسکیو 1122راولپنڈی عثمان گجر کے مطابق اگست میں 1409ٹریفک حادثات میں 1559افراد حادثات کا شکار، 17جاں بحق، 697شدید اور 845 معمولی زخمی ہوئے۔ زیادہ تعداد کار اور موٹرسائیکل سواروں کی ہے، وجوہات میں تیز رفتاری، دوران ڈرائیونگ لاپرواہی و فون کا استعمال، گاڑی غلط موڑنا، ٹائر پھٹنا شامل ہیں۔ آتشزدگی کے 88واقعات رپورٹ ہوئے، 1شخص معمولی زخمی ہوا، 95ملین کے ممکنہ نقصانات روکے گئے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے

کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم

سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ

ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر