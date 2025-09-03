صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی:اگست میں مضر صحت خوراک پر 83ریسٹورنٹس سیل

  • اسلام آباد
فوڈ اتھارٹی:اگست میں مضر صحت خوراک پر 83ریسٹورنٹس سیل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے اگست کی کارکردگی رپورٹ جار ی کر دی، ایک ہزار 25ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کی انسپکشن کی گئی۔۔۔

ناقص فوڈ کوالٹی پر 81ریسٹورنٹس کو 13لاکھ سے زائد جرمانہ عائد، مضر صحت خوراک تیار کرنے والے 83ریسٹورنٹس سیل کیے گئے، اتھارٹی نے شہریوں کی 30شکایات پر کارروائی یقینی بنائی، ایک ماہ کے دوران 359ریسٹورنٹس اور دکانوں کو لائسنس کا اجرا بھی کیا گیا، اس دوران 992کلو مضر صحت گوشت، 262لٹر بیوریجز، 1ہزار 814لٹر ڈیری آئٹمز بھی تلف کی گئیں، ڈپٹی ڈائریکٹر اتھارٹی طاہرہ صدیق کے مطابق محفوظ خوراک یقینی بنانے کیلئے کوشاں ہیں، خفیہ اطلاعات پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب،انتظامیہ ہائی الرٹ،ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا دی

شیر شاہ بند پر مقیم شہریوں کا امداد نہ ملنے کا شکوہ

ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور کمشنر ڈیرہ کا دوآبہ فلڈ بند کا دورہ

ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

گورنمنٹ سمراسکول کے طالب علم زین العابدین کو اعزاز

ویمن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمینؐ کی تقریبات کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر