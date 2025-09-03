فوڈ اتھارٹی:اگست میں مضر صحت خوراک پر 83ریسٹورنٹس سیل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے اگست کی کارکردگی رپورٹ جار ی کر دی، ایک ہزار 25ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کی انسپکشن کی گئی۔۔۔
ناقص فوڈ کوالٹی پر 81ریسٹورنٹس کو 13لاکھ سے زائد جرمانہ عائد، مضر صحت خوراک تیار کرنے والے 83ریسٹورنٹس سیل کیے گئے، اتھارٹی نے شہریوں کی 30شکایات پر کارروائی یقینی بنائی، ایک ماہ کے دوران 359ریسٹورنٹس اور دکانوں کو لائسنس کا اجرا بھی کیا گیا، اس دوران 992کلو مضر صحت گوشت، 262لٹر بیوریجز، 1ہزار 814لٹر ڈیری آئٹمز بھی تلف کی گئیں، ڈپٹی ڈائریکٹر اتھارٹی طاہرہ صدیق کے مطابق محفوظ خوراک یقینی بنانے کیلئے کوشاں ہیں، خفیہ اطلاعات پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔