پی ٹی سی ایل گروپ ششماہی نتائج، آمدن میں 16فیصد اضافہ
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں 30جون 2025کو ختم ہونے والی ششماہی کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا۔۔۔
آمدن میں 16فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آمدن سال بہ سال کی بنیاد پر 12فیصد بڑھی، آپریٹنگ منافع 7.9ارب روپے رہا جو پہلی ششماہی 2024کے مقابلے میں 38فیصد زیادہ ہے، یوفون نے سال بہ سال بنیاد پر 17فیصد حاصل کیا۔ مضبوط آمدن اور لاگت میں بچت کے اقدامات نے یوفون کو 7.6ارب روپے کا ای بی آئی ٹی فراہم کیا، یو مائیکرو فنانس بینک (یوبینک) کی آمدن میں 25فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔