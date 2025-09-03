صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
پی ٹی سی ایل گروپ ششماہی نتائج، آمدن میں 16فیصد اضافہ

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان ٹیلی کمیونی کیشن کمپنی لمیٹڈ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں 30جون 2025کو ختم ہونے والی ششماہی کے مالیاتی نتائج کا اعلان کر دیا۔۔۔

 آمدن میں 16فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آمدن سال بہ سال کی بنیاد پر 12فیصد بڑھی، آپریٹنگ منافع 7.9ارب روپے رہا جو پہلی ششماہی 2024کے مقابلے میں 38فیصد زیادہ ہے، یوفون نے سال بہ سال بنیاد پر 17فیصد حاصل کیا۔ مضبوط آمدن اور لاگت میں بچت کے اقدامات نے یوفون کو 7.6ارب روپے کا ای بی آئی ٹی فراہم کیا، یو مائیکرو فنانس بینک (یوبینک) کی آمدن میں 25فیصد سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔

 

