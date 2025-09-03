عشرہ رحمت للعالمینؐ:علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نعتیہ مشاعرہ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت للعالمینؐ کے سلسلے میں نعتیہ مشاعرہ ہوا، روحانی محفل میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے معروف نعت خوانوں نے شرکت کی۔۔۔
مہمانِ خصوصی معروف نعت خواں عرش ہاشمی تھے ۔ نعت خوانوں میں پروفیسر جلیل عالی، ڈاکٹر کاشف عرفان، ڈاکٹر جنید آزر، ڈاکٹر مہناز انجم، ڈاکٹر عابد سیال، ڈاکٹر اسد منیر، ڈاکٹر قاسم یعقوب، ڈاکٹر شیراز زیدی، فرزند ہاشمی اور دیگر معروف شخصیات شامل تھیں، وائس چانسلر نے نعت خوانوں کو شیلڈز پیش کیں۔ تقریب میں رجسٹرار، اساتذہ اور طلبا و طالبات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔