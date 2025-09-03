ڈی آئی جی پولیس کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کیلئے احکامات جاری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد جواد طارق نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور مسائل کے فوری حل کیلئے احکامات جاری کئے۔۔۔
انہوں نے کہا شہری اپنے مسائل کے حل کیلئے آئی جی پی شکایت سیل 1715پر بھی مسائل درج کرا سکتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل حل کرنے کیلئے پرعزم ہے، پولیس کی عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے۔