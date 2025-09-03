تمام محکموں کو میلادالنبیؐ کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت عید میلادالنبیؐ کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔۔۔
ڈی ایس پی سکیورٹی، سی ٹی ڈی، سیف سٹی، ٹریفک پولیس، میونسپل کارپوریشن، واسا، آر ڈبلیو ایم سی، ریسکیو 1122کے حکام بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے طے شدہ ایس او پیز کے مطابق تیاریوں کو مکمل کریں اور کل تک اپنے سرٹیفیکیٹس جمع کرائیں۔ انہوں نے محکمہ صحت کو ہدایت کی کہ تمام ہسپتالوں میں انتظامات کو حتمی شکل دی جائے اور کمیٹی چوک، بنی چوک، فوارہ چوک، پل نذر شاہ اور دیگر اہم مقامات پر میڈیکل کیمپس قائم کیے جائیں۔ جلوسوں کی فول پروف سکیورٹی یقینی بنائی جائے، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کیلئے تمام سٹالز کو محکمہ صحت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا اور حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق مٹھائی کی دکانوں کو بھی ہیلتھ سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا۔ ٹریفک روٹس اور پارکنگ پلان فوری تیار کرکے جاری کیا جائے۔ جلوس کے تمام روٹس کو دھو کر صاف کیا جائے اور شرکاء پر عرق گلاب کے چھڑکاؤ کے انتظامات کیے جائیں۔