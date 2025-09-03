صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام محکموں کو میلادالنبیؐ کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت

  • اسلام آباد
تمام محکموں کو میلادالنبیؐ کی تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ کی زیر صدارت عید میلادالنبیؐ کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔۔۔

 ڈی ایس پی سکیورٹی، سی ٹی ڈی، سیف سٹی، ٹریفک پولیس، میونسپل کارپوریشن، واسا، آر ڈبلیو ایم سی، ریسکیو 1122کے حکام بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے طے شدہ ایس او پیز کے مطابق تیاریوں کو مکمل کریں اور کل تک اپنے سرٹیفیکیٹس جمع کرائیں۔ انہوں نے محکمہ صحت کو ہدایت کی کہ تمام ہسپتالوں میں انتظامات کو حتمی شکل دی جائے اور کمیٹی چوک، بنی چوک، فوارہ چوک، پل نذر شاہ اور دیگر اہم مقامات پر میڈیکل کیمپس قائم کیے جائیں۔ جلوسوں کی فول پروف سکیورٹی یقینی بنائی جائے، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کیلئے تمام سٹالز کو محکمہ صحت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا اور حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق مٹھائی کی دکانوں کو بھی ہیلتھ سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ہوگا۔ ٹریفک روٹس اور پارکنگ پلان فوری تیار کرکے جاری کیا جائے۔ جلوس کے تمام روٹس کو دھو کر صاف کیا جائے اور شرکاء پر عرق گلاب کے چھڑکاؤ کے انتظامات کیے جائیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر