پولیس موبائل خدمت مرکزآج کوری دو لال میں خدمات فراہم کے گا
راولپنڈی (خبرنگار) سٹی ٹریفک پولیس راولپنڈی نے موبائل پولیس خدمت مرکز کے ذریعے دور دراز علاقوں کے شہریوں کو ان کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی کیلئے ہفتہ وار شیڈول جاری کر دیا۔
پولیس موبائل خدمت مرکز آج بدھ کو کوری دولال ، جمعرات کو فوارہ چوک راجہ بازار، جمعہ کو جھاورہ پکٹ دھمیال روڈ، ہفتہ کو گلزار قائد اولڈ ایئرپورٹ، اتوار کو خصوصی رکشہ ٹیسٹ کیلئے اولڈ واران ڈپو صدر میں فرائض انجام دے گا۔ پولیس موبائل وین صبح 9بجے سے شام 5بجے تک مقررہ پوائنٹس پر موجود ہو گی۔ شہری ڈرائیونگ لائسنس سمیت پولیس کی دیگر 14سہولیات حاصل کرسکتے ہیں۔