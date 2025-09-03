سی سی بی:صفائی ٹیکس 300، پانی بل میں 100فیصد اضافہ
راولپنڈی (خاور نواز راجہ) چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ نے مالی سال 2025-26کیلئے صفائی ٹیکس اور پانی کے بلوں میں 3سو فیصد تک اضافہ کر دیا۔
چکلالہ بورڈ کے رہائشیوں نے ٹیکسز میں بھاری اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نظرثانی کا مطالبہ کر دیا۔ صفائی ٹیکس میں 300فیصد اور پانی کے بلوں میں 100فیصد اضافہ کیا گیا ہے، صفائی ٹیکس (25-2024)میں 1600روپے تھا، 2025-26میں بڑھا کر 4800روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پانی کا بل جو 2024-25میں 10800روپے تھا اس سال 2025-26میں بڑھا کر 21600روپے کیا گیا ہے۔ شہریوں پر مجموعی بوجھ 32ہزار 049روپے سے بڑھا کر 46049روپے کر دیا گیا ہے۔ چکلالہ کینٹ بورڈ کے جاری بل کے مطابق گزشتہ ایک سال میں مجموعی بل میں 14ہزار روپے سے زائد اضافہ کیا گیا ہے۔ چکلالہ بورڈ کے رہائشیوں نے اس اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ بلا جواز بڑھائے گئے ٹیکسز اور چارجز واپس لیے جائیں۔