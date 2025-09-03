صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی لائی گئی:آئی جی اسلام آباد

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی) سید علی ناصر رضوی نے پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور کہا کہ رواں سال اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی آئی ہے۔

 آئی جی اسلام آباد نے پولیس افسران سے کہا کہ شہر کی سکیورٹی و جرائم کے تدارک کیلئے جدید طرز پولیسنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے، شہر میں ٹریفک کا نظام بھی بہتر ہے اور اس میں مزید بہتری کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں، تفتیش کا نظام انتہائی پیشہ ورانہ اور جدید خطوط پر استوار ہے، شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ سید علی ناصر رضوی نے چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد حمزہ ہمایوں کے ہمراہ ریڈ زون چیک پوسٹس کا دورہ کیا اور سکیورٹی صورتحال، نفری کی تعیناتی، چیکنگ کے طریقہ کار اور سکیورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 

 

