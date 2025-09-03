جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی لائی گئی:آئی جی اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی) سید علی ناصر رضوی نے پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور کہا کہ رواں سال اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں خاطرخواہ کمی آئی ہے۔
آئی جی اسلام آباد نے پولیس افسران سے کہا کہ شہر کی سکیورٹی و جرائم کے تدارک کیلئے جدید طرز پولیسنگ کو استعمال کیا جا رہا ہے، شہر میں ٹریفک کا نظام بھی بہتر ہے اور اس میں مزید بہتری کیلئے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں، تفتیش کا نظام انتہائی پیشہ ورانہ اور جدید خطوط پر استوار ہے، شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ سید علی ناصر رضوی نے چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد حمزہ ہمایوں کے ہمراہ ریڈ زون چیک پوسٹس کا دورہ کیا اور سکیورٹی صورتحال، نفری کی تعیناتی، چیکنگ کے طریقہ کار اور سکیورٹی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔