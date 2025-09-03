بارشوں سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔۔۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ یکم سے 3ستمبر کے دوران محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے نے راولپنڈی اور گردونواح میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے جس کے نتیجے میں نالہ لئی سمیت دیگر مقامات پر سیلابی ریلے آنے کا خدشہ ہے۔ کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ بارشوں سے قبل تمام حفاظتی انتظامات مکمل کیے جائیں، واسا اور سول ڈیفنس نالہ لئی اور دیگر نالوں کی مسلسل نگرانی کریں اور بروقت صفائی یقینی بنائیں۔ ریسکیو 1122اور سول ڈیفنس کے عملے کو ہائی الرٹ رہنے اور تمام دستیاب مشینری اور آلات فیلڈ میں رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہلم پر منگلا اور اٹک میں دریائے سندھ کی سطح پر بھی قریبی نگرانی رکھی جائے۔