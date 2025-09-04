صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی:ڈکیتی و چوری میں ملوث 6ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خبرنگار) راولپنڈی پولیس نے 6جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ رتہ امرال پولیس نے 2ڈ کیتوں کو گرفتار کر کے 4ہزار روپے اور اسلحہ برآمد کیا۔

 تھانہ بنی پولیس نے 2چوروں کو گرفتار کر کے 4مسروقہ موٹرسائیکل اور اسلحہ برآمد کیا جبکہ 2منشیات فروشوں سے 3کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1کلو 650گرام چرس، جاتلی پولیس نے ایک فرد کو حراست میں لے کر 1کلو 630گرام چرس برآمد کی۔ پولیس نے تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔

