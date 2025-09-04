اسلام آباد سے سنگین جرائم میں ملوث 18ملزم گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملو ث 6اشتہا ریوں سمیت 18جر ائم پیشہ عناصر کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 853گرام آئس، 189بوتل شراب اور مختلف بو ر کے 5پستول اور 5موٹر سائیکل برآمد کرلئے ۔
اس سلسلہ میں کارروائیاں تھانہ کوہسار، تھا نہ شالیمار، تھا نہ انڈسٹر یل ایر یا، تھا نہ شمس کا لو نی، تھا نہ ہمک اور تھانہ لو ہی بھیر پولیس ٹیموں نے کیں ، گرفتارملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے ۔ تھانہ ہمک پولیس نے 3 ملز موں کو گرفتارکرکے پا نچ مسروقہ مو ٹر سائیکل بر آمدکیے ۔ ملزمان کی شنا خت محمد رمضان، علی حسن اور محمد عثمان کے ناموں سے ہو ئی ہے ۔