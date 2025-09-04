سی ٹی او راولپنڈی کی جامع ٹریفک پلان تشکیل دینے کی ہدایت
راولپنڈی (خبر نگار ) چیف ٹریفک آفسر راولپنڈی فرحان اسلم نے ضلع راولپنڈی میں تعلیمی سر گرمیاں بحال ہونے پر شاہراہوں پر ٹریفک کے غیر معمولی اضافہ پر مصروف شاہراہوں اور سکول و کالجز کے حوالے سے شہریوں کی سہولت کیلئے ٹریفک کے بہترین انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ۔
انہوں نے کہا ٹریفک کی بہترین روانی، رانگ پارکنگ کے خاتمہ کیلئے اضافی نفری کیساتھ فورک لفٹر بھی تعینات کیے جائیں۔انہوں نے تمام سرکل و سیکٹر انچارجزکو ہدایات جاری کیں کہ وہ اپنے سرکل میں تعلیمی اداروں کیساتھ ملکر ٹریفک کی روانی کیلئے جامع ٹریفک پلان تشکیل دیں اور چھٹی کے اوقات میں خود رش والے مقامات پر موجود رہتے ہوئے سکول کالجز کے باہر اضافی نفری لگانے کیساتھ فورک لفٹر بھی تعینات کریں۔ سکول ، کالجز کے باہر صرف سنگل لائن کی پارکنگ کروائی جائے اور رانگ پارکنگ، ون وے اور ڈبل لین میں پارکنگ کرنے پر سخت کارروائی کی جا ئے ،تعلیمی اداروں کے باہر ٹھیلہ ا و رریڑھی وغیرہ ہر گز نہ لگنے دی جائے ۔ سکول و کالج کے اوقات میں ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے حوالے سے غفلت و کوتاہی ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے سکول و کالجز انتظامیہ سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے سکول و کالج کے باہر پک اینڈ ڈراپ کی لین کو واضح کریں۔