صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں نئے قبرستانوں کے قیام کیلئے اراضی مختص کرنے کے حوالے سے فیصلے کئے گئے اور تین نئی مختص کردہ جگہوں پر قبرستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔

 بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنڈوریاں کے مقام پر نئے قبرستان کیلئے تقریباً 800 کنال، ملپور میں نئے قبرستان کیلئے 200کنال اور ہمک میں بنائے جانے والے نئے قبرستان کیلئے 10کنال سے زائد اراضی مختص کی گئی ہے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نئے قبرستانوں سے اسلام آباد کے شہری و دیہی علاقوں کی آبادی کو آسانی میسر آئے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن