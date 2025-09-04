سی ڈی اے کا اسلام آباد میں مزید 3نئے قبرستان بنانیکا فیصلہ
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں نئے قبرستانوں کے قیام کیلئے اراضی مختص کرنے کے حوالے سے فیصلے کئے گئے اور تین نئی مختص کردہ جگہوں پر قبرستان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنڈوریاں کے مقام پر نئے قبرستان کیلئے تقریباً 800 کنال، ملپور میں نئے قبرستان کیلئے 200کنال اور ہمک میں بنائے جانے والے نئے قبرستان کیلئے 10کنال سے زائد اراضی مختص کی گئی ہے ۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ نئے قبرستانوں سے اسلام آباد کے شہری و دیہی علاقوں کی آبادی کو آسانی میسر آئے گی۔