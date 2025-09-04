صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

  • اسلام آباد
کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ

اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن، کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا ہنگامی اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں 20 اگست 2025 کو ہونے والے جامعہ کے سینیٹ کے آٹھویں اجلاس میں کیے گئے

 فیصلوں پر عمل درآمدکا مطالبہ کیا گیا ۔شرکا نے کہا پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر جنہیں 2023 میں قائم مقام ریکٹر کا چارج دیا گیا تھا، اب 30 اگست 2025 سے ڈین نہیں رہے کیونکہ سینیٹ نے باقاعدہ ڈینز تعینات کر دئیے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر غیر قانونی طور پر ریکٹر کے دفتر پر قابض ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر فوراً ریکٹر کے دفتر کو خالی کریں اور سینیٹ کے اختیارات میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہیں۔ شرکا نے چانسلر صدر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ قائم مقام ریکٹر کا نوٹیفکیشن مزید تاخیر کے بغیر جاری کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بائیکر لین منصوبہ بند، ڈیوائیڈرز حادثات کی وجہ قرار

وزیر مواصلات کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، مرمتی کام شروع کرنیکی ہدایت

سیلاب متاثرین سے اظہارِ یکجہتی کیلئے ابراہیم حسن مراد کا دورہ کرتارپور

کلینک آن بوٹ پراجیکٹ اگلے 48 گھنٹوں میں فعال

وزیر تعلیم کا قصور کے متاثرہ علاقوں کا دورہ

محکمہ ہاؤسنگ ، واسا کے وسائل ضلعی انتظامیہ کے سپرد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن