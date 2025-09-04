کامسیٹس یونیورسٹی کے سینیٹ اجلاس کے فیصلوں پر عملدرآمد کا مطالبہ
اسلام آباد ( دنیا رپور ٹ ) اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن، کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد کا ہنگامی اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں 20 اگست 2025 کو ہونے والے جامعہ کے سینیٹ کے آٹھویں اجلاس میں کیے گئے
فیصلوں پر عمل درآمدکا مطالبہ کیا گیا ۔شرکا نے کہا پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر جنہیں 2023 میں قائم مقام ریکٹر کا چارج دیا گیا تھا، اب 30 اگست 2025 سے ڈین نہیں رہے کیونکہ سینیٹ نے باقاعدہ ڈینز تعینات کر دئیے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر غیر قانونی طور پر ریکٹر کے دفتر پر قابض ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد قمر فوراً ریکٹر کے دفتر کو خالی کریں اور سینیٹ کے اختیارات میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رہیں۔ شرکا نے چانسلر صدر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ قائم مقام ریکٹر کا نوٹیفکیشن مزید تاخیر کے بغیر جاری کیا جائے ۔