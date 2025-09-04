شہریوں کا پا نی بلوں میں اضافہ کیلئے ہونیوالی عوامی سماعت کا بائیکاٹ
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) امیر جماعت اسلامی اسلام آباد انجینئر نصراللہ رندھاوا کی قیادت میں شہریوں نے پانی اور سیوریج چارجز میں ممکنہ اضافے کے حوالے سے بلائی گئی سی ڈی اے کی عوامی سماعت کا بھرپور بائیکاٹ کیا۔
جمعرات کے روز کنونشن سینٹر میں ہونے والی یہ سماعت ڈائریکٹر جنرل واٹر اینڈ سینی ٹیشن سردار خان زِمری کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ نصراللہ رندھاوا نے کہا کہ سی ڈی اے کے پاس اب بلدیاتی امور چلانے کا کوئی قانونی اختیار موجود نہیں، پانی اور سیوریج چارجز میں اضافہ عوام پر ظالمانہ بوجھ ہے اور اس پر فیصلہ کرنے کا حق صرف منتخب میٹروپولیٹن کارپوریشن کو حاصل ہے ۔ سی ڈی اے کی یہ کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے ۔انہوں نے 2015 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ سی ڈی اے کے بلدیاتی اختیارات ختم کر کے انہیں منتخب مقامی حکومت کو منتقل کیا جائے ۔امیر جماعت اسلامی اسلام آباد کی اپیل پر شہریوں نے اجتماعی طور پر اجلاس سے واک آؤٹ کیا جس کے بعد عوامی سماعت مکمل طور پر ناکام ہوگئی۔جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ وہ سی ڈی اے کے اس غیر آئینی اقدام کے خلاف عدالتوں سے رجوع کرے گی۔