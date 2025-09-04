صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارڈ نمبر 8کنٹونمنٹ بورڈ کے ضمنی الیکشن 5اکتوبر کو ہونگے

  • اسلام آباد
راولپنڈی (خاورنوازراجہ )الیکشن کمیشن نے وارڈ نمبر 8، کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے لیے ضمنی الیکشن کا شیڈول جاری کردیا۔5اکتوبر کو الیکشن ہوں گے ۔

 ممبر کنٹونمنٹ بورڈ حافظ حسین احمد کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی ۔ 8 ستمبر کو کاغذات نامزدگی کااجرا ہو گا جبکہ 10سے 12ستمبر تک کاغذات نامزدگی کی وصولی ہو گی ۔15ستمبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور منظور شدہ امیدواروں کی فہرست جاری ہوگی ۔16تا 17ستمبر نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیلیں دائر ہوں گی ۔19 ستمبرکو اپیلوں کا حتمی فیصلہ ہوگا ، 24ستمبر کو امیدواروں کی فہرست اور نشانات کا اجراہوگا اور 5 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے ۔

