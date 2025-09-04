ایڈیشنل آ ئی جی موٹروے کی افسروں کو کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت
اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) ایڈیشنل انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس نارتھ ریجن محمد وصال فخر سلطان کی زیر صدارت ریجنل آفس اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔
جس میں زونل کمانڈرز نے اپنے زونز میں کی جانے والی آپریشنل سرگرمیوں، کارکردگی اوردرپیش چیلنجز پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ایڈیشنل آئی جی نے دونوں زونل کمانڈرز کی کارکردگی اور انتظامی امورکو سر اہا اور کاکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا مسافروں کے ساتھ خوش اخلاق اور پیشہ ورانہ رویہ اختیار کیا جائے ، مسافروں کی بروقت مدد کی جا ئے ، لین کی خلاف ورزی اور اوور سپیڈنگ پر بلاامتیاز قانونی کارروائی کی جا ئے ۔