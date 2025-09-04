مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح
اسلام آباد ( دنیارپورٹ ) ڈائریکٹر جنرل ایس سی او میجر جنرل عمر احمد شاہ ہلالِ امتیاز (ملٹری) نے مظفرآباد، آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان کے پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا ۔
ویمن ایس ٹی پی کو خاص طور پر خواتین فری لانسرز، کاروباری خواتین اور آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے ایک محفوظ، جدید اور مکمل سہولیات سے آراستہ ورک سپیس فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔افتتاح کے بعد ڈی جی ایس سی او نے ویمن ایس ٹی پی کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس سی او کے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لانسنگ ہبز کے نیٹ ورک نے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہزاروں فری لانسرز کو بااختیار بنا دیا ہے ۔