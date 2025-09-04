صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

  • اسلام آباد
مظفرآبادمیں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

اسلام آباد ( دنیارپورٹ ) ڈائریکٹر جنرل ایس سی او میجر جنرل عمر احمد شاہ ہلالِ امتیاز (ملٹری) نے مظفرآباد، آزاد جموں و کشمیر میں پاکستان کے پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا ۔

ویمن ایس ٹی پی کو خاص طور پر خواتین فری لانسرز، کاروباری خواتین اور آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے ایک محفوظ، جدید اور مکمل سہولیات سے آراستہ ورک سپیس فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے ۔افتتاح کے بعد ڈی جی ایس سی او نے ویمن ایس ٹی پی کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایس سی او کے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس اور فری لانسنگ ہبز کے نیٹ ورک نے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہزاروں فری لانسرز کو بااختیار بنا دیا ہے  ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ہدف،ہنگامی پلان پر عمل شروع

وہاڑی:ریلیف آپریشن ، 95 فیصد افراد محفوظ مقام پر منتقل

خانیوال انتظامیہ کی دریاؤں کے بہاؤ پر کڑی نگرانی جاری

میلاد النبی ؐپرجوش،عقیدت سے منایاجائیگا،امن کمیٹی لودھراں

پولیس اپیلوں پر فیصلے ، برخاست افسروں کو بحال کردیا

لیگی ایم پی اے ثاقب خورشید کی سیلاب متاثرین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن