ہولی فیملی ہسپتال میں بچی جاں بحق کیس،2 ڈا کٹر معطل
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)ہولی فیملی ہسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے جاں بحق ہونے والی بچی کی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلیمان کو معطل کردیا گیا جبکہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے پر بھی غور شروع کردیا گیا ہے۔
ڈھوک چو دھریاں کی رہائشی 11 سالہ کائنات کو پیٹ میں درد کی شکایت پر تین دن قبل ہولی فیملی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے پیٹ درد کی تشخیص نہ ہونے پر بچی کا اپینڈکس کا آپریشن کر دیا ، ڈیوٹی پر تعینات ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے بچی جان کی بازی ہار گئی ۔ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلیمان کو معطل کرکے انہیں لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کردی گئی ۔ایم ایس ہولی فیملی ہسپتال ڈاکٹر اعجاز بٹ نے واقعے پر تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی تھی،ڈاکٹر اعجاز بٹ نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ پر ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر سلیمان کو معطل کیا گیا ہے ۔بچی کے والد عابد سعید نے دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ میری بچی کے پیٹ میں دردتھا ،ڈاکٹروں کی غفلت کے باعث اس کی جان چلی گئی ،ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔