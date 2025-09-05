پنکھے میں کرنٹ آ جانے سے کلیال کی رہا ئشی خاتون جاں بحق
راولپنڈی (خبرنگار) دھمیال کے علاقے کلیال میں جواں سال خاتون کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گئی، 25 سالہ خاتون کو گھر میں کام کاج کے دوران پنکھے سے کرنٹ لگا جس سے وہ موقع پر جاں بحق ہوگئی۔۔۔
ادھر تھانہ رتہ امرال کے علاقے سکیم 7 میں زیر تعمیر عمارت کے تعمیراتی مٹیریل کی لفٹ گر گئی جس کی زد میں آ کر صفیہ بی بی نامی خاتون اور راہگیر علی شیر شدید زخمی ہو گئے جنہیں تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، واقعے کی اطلاع ملتے ہی رتہ امرال پولیس موقع پر پہنچ گئی۔