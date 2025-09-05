صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنکھے میں کرنٹ آ جانے سے کلیال کی رہا ئشی خاتون جاں بحق

  • اسلام آباد
پنکھے میں کرنٹ آ جانے سے کلیال کی رہا ئشی خاتون جاں بحق

راولپنڈی (خبرنگار) دھمیال کے علاقے کلیال میں جواں سال خاتون کرنٹ لگنے سے جان کی بازی ہار گئی، 25 سالہ خاتون کو گھر میں کام کاج کے دوران پنکھے سے کرنٹ لگا جس سے وہ موقع پر جاں بحق ہوگئی۔۔۔

 ادھر تھانہ رتہ امرال کے علاقے سکیم 7 میں زیر تعمیر عمارت کے تعمیراتی مٹیریل کی لفٹ گر گئی جس کی زد میں آ کر صفیہ بی بی نامی خاتون اور راہگیر علی شیر شدید زخمی ہو گئے جنہیں تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر زہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، واقعے کی اطلاع ملتے ہی رتہ امرال پولیس موقع پر پہنچ گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دودھ اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ، نان ، روٹی ، بیکری آئٹمز مہنگی کرنے کی تیاریاں

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو پپلاں ،مریم نوازہسپتال کا دورہ

کمشنر اور ڈی سی کا سیلاب زدہ علاقے مڈھ رانجھا کا دورہ

جشن عیدمیلادالنبی ؐکے حوالے سے امن کمیٹی کا اہم اجلاس

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

بھکر :منڈی ٹائون میں غیرقانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ