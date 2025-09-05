صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) احسن زاہد کی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی جہلم میں تعیناتی سے تمام پراجیکٹس کے تعمیراتی کام میں تیزی نظر آنے لگی جس سے ڈیلرز میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

جہلم کی سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سینئر جنرل منیجر سیل اینڈ مارکیٹنگ احسن زاہد کی حال ہی میں ہونی والی تعیناتی سے سوسائٹی سے وابستہ کاروباری افراد نے اطمینان کا اظہار کیا ہے ، ڈیلرز کا کہنا تھا کہ ایفل ٹاور سمیت وہ تمام بلاک جہاں شہری لاکھوں کی سرمایہ کاری کرکے مایوس ہو چکے تھے ، احسن زاہد نے تمام پراجیکٹس کو جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کی یقین دہانی کرادی ہے۔

