صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر محمد منصور ایٹین ہاؤسنگ سو سائٹی کے نئے سی ای او مقرر

  • اسلام آباد
ڈاکٹر محمد منصور ایٹین ہاؤسنگ سو سائٹی کے نئے سی ای او مقرر

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)ایٹین پاکستان کی معروف اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد منصور کو ایٹین منصوبے کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔

 20 سال سے زائد بین الاقوامی تجربے کے ساتھ ڈاکٹر منصور نے دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے اعلیٰ قدر کے ریئل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر منصوبوں کی کامیابی سے قیادت کی ہے ۔ انہوں نے طارق حامدی کے جانے کے بعد یہ عہدہ سنبھالا ہے ۔ ڈاکٹر محمد منصور کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں ایٹین کے سی ای او کے طور پر ذمہ داری سنبھال رہا ہوں، ایک ایسا پراجیکٹ جو پاکستان میں لگژری لائف سٹائل کی بہترین مثال ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

عشرہ رحمت اللعالمینؐ بارے مذاکرہ

غیر قانونی حراست سے 5 افراد کی بازیابی کی درخواست خارج

بچے سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت میں توسیع

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ