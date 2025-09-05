ڈاکٹر محمد منصور ایٹین ہاؤسنگ سو سائٹی کے نئے سی ای او مقرر
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)ایٹین پاکستان کی معروف اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاؤسنگ سوسائٹی جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر محمد منصور کو ایٹین منصوبے کا نیا چیف ایگزیکٹو آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔
20 سال سے زائد بین الاقوامی تجربے کے ساتھ ڈاکٹر منصور نے دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے اعلیٰ قدر کے ریئل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر منصوبوں کی کامیابی سے قیادت کی ہے ۔ انہوں نے طارق حامدی کے جانے کے بعد یہ عہدہ سنبھالا ہے ۔ ڈاکٹر محمد منصور کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں ایٹین کے سی ای او کے طور پر ذمہ داری سنبھال رہا ہوں، ایک ایسا پراجیکٹ جو پاکستان میں لگژری لائف سٹائل کی بہترین مثال ہے۔