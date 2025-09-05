PFUJ کے بانی رہنماؤں نثار عثمانی، سی آر شمسی کی یاد میں تقریب
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پی ایف یو جے کے بانی رہنماؤں نثار عثمانی اور سی آر شمسی کی یاد میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
جس سے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ،آر آ ئی یو جے کے صدر طارق علی ورک، نیشنل پریس کلب کے صدر اظہر جتوئی، ناصر زیدی ، فوزیہ شاہد، آصف بشیر چودھری ،سیکرٹری نیشنل پریس کلب نیئر علی، راجہ بشیر عثمانی، گلزار خان، مبارک زیب اور عامر وسیم نے خطاب کیا۔مقررین نے کہا کہ نثار عثمانی اور سی آر شمسی نے اپنی زندگی آزادی صحافت، جمہوریت کے استحکام اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کررکھی تھی، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر مرحوم رہنماؤں کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔