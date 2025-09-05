صوبائی محتسب پنجاب کو آئی ایس او سرٹیفکیٹ جاری کردیا گیا
راولپنڈی(خبر نگار)انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار سٹینڈرڈائزیشن نے صوبائی محتسب پنجاب کو بحیثیت ادارہ آئی ایس او سرٹیفکیٹ جاری کردیا، یہ سرٹیفکیٹ نہ صرف ہمارے عالمی معیار کا اعتراف ہے بلکہ پنجاب محتسب پر عوامی اعتماد کا بھی مظہر ہے۔
ان خیالات کا اظہار ریجنل محتسب پنجاب راولپنڈی کے ایڈوائزر احسان طفیل نے گزشتہ روز رکن قومی اسمبلی ملک ابرار کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا، انہوں نے کہا کہ محتسب پنجاب کو بحیثیت ادارہ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے ،اس سرٹیفکیشن سے عوامی خدمت میں شفافیت اور بہتری آئے گی اور محتسب آفس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔