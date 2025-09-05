صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی محتسب پنجاب کو آئی ایس او سرٹیفکیٹ جاری کردیا گیا

  • اسلام آباد
صوبائی محتسب پنجاب کو آئی ایس او سرٹیفکیٹ جاری کردیا گیا

راولپنڈی(خبر نگار)انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار سٹینڈرڈائزیشن نے صوبائی محتسب پنجاب کو بحیثیت ادارہ آئی ایس او سرٹیفکیٹ جاری کردیا، یہ سرٹیفکیٹ نہ صرف ہمارے عالمی معیار کا اعتراف ہے بلکہ پنجاب محتسب پر عوامی اعتماد کا بھی مظہر ہے۔

ان خیالات کا اظہار ریجنل محتسب پنجاب راولپنڈی کے ایڈوائزر احسان طفیل نے گزشتہ روز رکن قومی اسمبلی ملک ابرار کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کیا، انہوں نے کہا کہ محتسب پنجاب کو بحیثیت ادارہ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے ،اس سرٹیفکیشن سے عوامی خدمت میں شفافیت اور بہتری آئے گی اور محتسب آفس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دودھ اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ، نان ، روٹی ، بیکری آئٹمز مہنگی کرنے کی تیاریاں

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو پپلاں ،مریم نوازہسپتال کا دورہ

کمشنر اور ڈی سی کا سیلاب زدہ علاقے مڈھ رانجھا کا دورہ

جشن عیدمیلادالنبی ؐکے حوالے سے امن کمیٹی کا اہم اجلاس

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

بھکر :منڈی ٹائون میں غیرقانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ