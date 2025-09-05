آر سی ایس ٹی کا شرحِ سود فو ری 6 فیصد تک لانے کا مطالبہ
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز کے صدر سردار ثاقب نسیم نے کہا ہے کہ اگست 2025میں پاکستان کا کنزیومر پرائس انڈیکس حیرت انگیز طور پر صرف 3فیصد پر آگیا ہے۔
یہ صرف ایک عدد نہیں، بلکہ ہماری معیشت کے سفر کا ایک نیا موڑ ہے، اعلیٰ شرحِ سود کا کوئی جواز باقی نہیں، جب مہنگائی قابو میں آچکی ہے تو 11 فیصد شرحِ سود کو برقرار رکھنے کا کیا جواز ہے ۔ یہ غیرمعمولی فرق صنعتی و معاشی ترقی کو روک رہا ہے اور کاروباروں کا گلا گھونٹ رہا ہے ۔ہمارا مطالبہ ہے شرحِ سود فوراً 6 فیصد تک لائی جائے تاکہ صنعتی ترقی بحال ہو، روزگار کے مواقع پیدا ہوں ۔میں تمام چیمبرز آف کامرس، تجارتی تنظیموں اور کاروباری قیادت سے پُرزور اپیل کرتا ہوں کہ متحد ہو کر آواز بلند کریں۔