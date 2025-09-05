علما و تاجروں کا 7ستمبرکو امر پورہ چوک میں تحفظ ختمِ نبوت کانفرنس منعقد کرنیکا اعلان
راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) علما ئے کرام اور تاجر رہنماؤں نے کہا ہے کہ عقیدہ ختمِ نبوت ایمان کا بنیادی اور لازمی جزو، اس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔
ان خیالات کا اظہار صاحبزادہ پیر سعد الرحمن، عبد الرحمن سیالوی ، صنوبر گل، دانش قادری، عبدالماجد عطاری، قادر میر، نواز خان و دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہا اتوار 7ستمبرکو امر پورہ چوک میں ایک عظیم الشان تحفظ ختمِ نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی جس میں ملک بھر کی تمام دینی و مذہبی جماعتیں شریک ہوں گی۔ یہ کانفرنس ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے ایک واضح لائحہ عمل سامنے لائے گی۔