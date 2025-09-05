وفاقی محتسب انسداد ہراسانی کی کھلی کچہری ،شکایات کے انبار
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی محتسب سیکر ٹریٹ برائے انسدادِ ہراسانی کی جانب سے بہارہ کہو ریونیو سروس سینٹر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جہاں خواتین نے شکایات کے انبار لگا دیئے، ان کا کہنا تھا کہ اُنہیں ان کے قانونی وراثتی اور جائیدادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔
ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے والد نے خاموشی سے جائیداد اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر دی اور بہنوں یا والدہ کو کچھ بھی نہیں بتایا جس کی وجہ سے وہ اپنے جائز حق سے محروم رہ گئیں۔ ایک اور خاتون نے کہا کہ اگرچہ جائیداد کی منتقلی ان کے نام ہو چکی تھی پھر بھی انہیں قبضہ نہیں دیا گیا۔ ایک بیٹی نے بتایا کہ کس طرح ان کے ماموں نے غیر قانونی طور پر ان کی مرحومہ والدہ کا حصہ ہتھیا لیا اور بھائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور ان کی بہنیں محروم رہیں۔ وفاقی محتسب فوزیہ وقار کی قیادت میں فوسپا نے ریونیو ڈیپارٹمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر خواتین کی شکایات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ریونیو اہلکار، بشمول قیصر محمود اور چو دھری علی جاوید نے دستاویزات فوری طور پر جانچیں جبکہ ڈی ایس پی فیاض احمد خان شنواری اور ایس ایچ او رفاقت حسین گجر نے قانونی رہنمائی فراہم کی اور غیر قانونی قبضے سے تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ مقامی رہائشیوں نے کہا کچرا اتنا بڑھ گیا ہے کہ صحت کے لیے خطرہ بن گیا، ڈسپنسریاں بہت جلد بند ہو جاتی ہیں اور تجاوزات عوامی جگہوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔