  • اسلام آباد
راولپنڈی تعلیمی بورڈکی زیر نگرانی سالانہ کھیلوں کے مقا بلوں کیلئے لائحہ عمل تشکیل

راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن بورڈ، پروفیسر محمد فہمید کی زیر نگرانی سالانہ کھیلوں کے مقابلہ جات کے لیے جامع قوانین، ضوابط اور لائحہ عمل تشکیل دے دیا گیا۔

اجلاسوں میں انٹر کالجیٹ بوائز، انٹر کالجیٹ گرلز، انٹر ڈسٹرکٹ سکولز بوائز، انٹر ڈسٹرکٹ سکولز گرلز اور آل پاکستان انٹر بورڈ سپورٹس مقابلہ جات کے انعقاد پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور انٹر بورڈ سپورٹس کمیٹی کے زیر اہتمام مقابلوں کی تیاری پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔

