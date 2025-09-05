صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام کو صحتمند ماحول کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح،راجہ حنیف

  • اسلام آباد
راولپنڈی (نیوز رپورٹر) چیئرمین وزیراعلیٰ انسپکشن ٹیم پنجاب راجہ محمد حنیف نے کہا ہے کہ عوام کو صاف اور صحتمند ماحول کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔

 وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر پنجاب کے ہر شہر اور ہر گلی کو صاف ستھرا بنایا جائے گا ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کیا، جہاں انہوں نے صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ راجہ محمد حنیف نے کمرشل مارکیٹ، اصغر مال سکیم اور سیٹلائٹ ٹاؤن بی بلاک کی اندرونی گلیوں میں جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری صفائی آپریشن پر ان کے تاثرات سنے ، بعض مقامات پر صفائی نہ ہونے کی شکایات پر راجہ حنیف نے آر ڈبلیو ایم سی عملے کو فوری طور پر صفائی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔

