ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرتی ، طارق محمود

  • اسلام آباد
راولپنڈی(خصوصی نامہ نگار)عید میلاد النبی ؐ کے سلسلے میں محکمہ تعلیم کے زیرِ اہتمام ڈویژنل سطح کے مقابلے گورنمنٹ گرلز شملہ اسلامیہ ہائی سکول بی بلاک راولپنڈی میں منعقد ہوئے جن میں ضلع راولپنڈی، اٹک، چکوال اور مری سے طالبات نے شرکت کی۔

چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی طارق محمود نے شرکا میں انعاما ت تقسیم کیے ،مقابلہ جات میں نعت، تقاریر، حسن قرأت ، بیت بازی, خطاطی اور کوئز شامل تھے ۔ مقابلے میں شریک طالبات میں سر ٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے طارق محمود نے کہا کہ ہم نصابی سرگرمیاں طلبہ میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں اور زندگی کے عملی میدان میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مختلف مقابلوں کے ذریعے طلبہ کو پلیٹ فارم مہیا کرنا قابل تحسین ہے۔ سی ای او ایجوکیشن راولپنڈی طارق محمود نے کہا کہ وہ سکول اور اساتذہ مبارکباد کے مستحق ہیں جو بچوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں اپنا کردار عطا کرتے ہیں۔

