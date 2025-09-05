راولپنڈی میں جشن میلاد النبیؐ کیلئے سکیورٹی پلان مرتب
راولپنڈی(خبرنگار)ضلعی و ٹریفک پولیس راولپنڈی نے 12 ربیع الاوّل کے حوالے سے سکیورٹی و ٹریفک انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے، جلوسوں کی سکیورٹی کے لئے 6 ہزار سے زائد پولیس افسران و جوان سکیورٹی اور 500 سے زائد افسران و اہلکار ٹریفک کے فرائض انجام دیں گے۔
مرکزی جلوس سمیت 105 جلوسوں کی سکیورٹی کے لئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ، شرکا صرف مختص انٹری پوائنٹس سے ہی جلوس میں داخل ہو سکیں گے ،جلوس کے انٹری پوائنٹس پر واک تھرو گیٹس لگائے جائیں گے او ر سیف سٹی کیمروں سے مانیٹرنگ کی جائے گی، جلوس کے شرکا کو مکمل باڈی سرچنگ کے بعد داخلے کی اجازت ہو گی، جلوس کی سکیورٹی کیلئے چھتوں پر سنائپرز تعینات ہوں گے ،جلوس کے روٹ پر گلیوں،سڑکوں اور دیگر راستوں کو سیل کیا جائے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس کے ترجمان کاشف نوید کے مطابق راولپنڈی میں دو مرکزی جلوس نکالے جائیں گے ایک جلوس جامعہ مسجد حنفیہ جامع مسجد روڈ جبکہ دوسرا 22 نمبر چونگی سے بر آمد ہو گا ۔مختلف مقامات پر مرحلہ وار ڈائیورشن لگا کر ٹریفک کو عارضی طور پر بند کیا جائے گا ۔ سی ٹی او راولپنڈی فرحان اسلم کے مطابق جلوس میں ٹریکٹر ٹرالی، شہزور، ٹرالر اور ٹرک وغیرہ کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہو گا، سٹیج سے 300 گز کے ایریا میں کسی قسم کی پارکنگ نہیں ہونے دی جائے گی۔