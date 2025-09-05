راولپنڈی سکستھ روڈ پارک میں شجر کاری مہم کا افتتاح
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)شہر میں ماحولیاتی بہتری اور شجرکاری کو فروغ دینے کے لیے سکستھ روڈ پارک میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب اور پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔
تقریب میں محکمہ صحت اور پی ایچ اے کے اعلیٰ افسران سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احسان غنی نے کہا کہ درخت نہ صرف ماحول کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ انسانی صحت پر بھی ان کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، شجرکاری کے ذریعے آلودگی پر قابو پانے اور شہریوں کیلئے صحت مند ماحول فراہم کرنے کے اقدامات جاری رہیں گے ۔ طاہرہ اورنگزیب اور شازیہ رضوان نے کہا کہ شجرکاری مہم صرف ایک دن کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے ، عوام سے اپیل ہے کہ وہ نہ صرف پودے لگائیں بلکہ ان کی حفاظت بھی یقینی بنائیں۔