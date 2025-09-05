صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی پنجاب، تھر میں صاف پانی کی فراہمی کیلئے پی ٹی سی ایل پی پی اے ایف میں اشتراک

  • اسلام آباد
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان میں پانی کی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے پی ٹی سی ایل گروپ اور پی پی اے ایف نے باہمی معاہدے کے ذریعے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے اپنے ایوارڈ یافتہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔

 جس سے جنوبی پنجاب اور تھر کے تقریباً دو لاکھ مقامی افراد مستفید ہوں گے ۔ گروپ چیف کمرشل آفیسر، پی ٹی سی ایل اور یوفون 4G، سید عاطف رضا نے کہا پی پی اے ایف کے ساتھ ہمارا یہ مشترکہ منصوبہ ملک کی ایک ہنگامی ضرورت کے حل کی جانب اہم پیش رفت ہے ۔ پی پی اے ایف کے سی ای او نادر گل بریچ نے کہا پی ٹی سی ایل گروپ کے ساتھ اشتراک اہم قدم ہے۔

فیصل آباد

جرائم کی روک تھام کیلئے خصوصی ناکے ، پٹرولنگ

ڈپٹی کمشنر نے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا ، تعاون کی یقین دہانی

کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا تحصیل احمد پور سیال کا دورہ

سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ،جامعہ قاسمیہ میں سیمینار

محتسب ادارہ کیلئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگنائزیشن کا سرٹیفکیٹ

چناب نگر:سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ عوام کے لیے عذاب

