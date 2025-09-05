جنوبی پنجاب، تھر میں صاف پانی کی فراہمی کیلئے پی ٹی سی ایل پی پی اے ایف میں اشتراک
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)پاکستان میں پانی کی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کیلئے پی ٹی سی ایل گروپ اور پی پی اے ایف نے باہمی معاہدے کے ذریعے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے اپنے ایوارڈ یافتہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔
جس سے جنوبی پنجاب اور تھر کے تقریباً دو لاکھ مقامی افراد مستفید ہوں گے ۔ گروپ چیف کمرشل آفیسر، پی ٹی سی ایل اور یوفون 4G، سید عاطف رضا نے کہا پی پی اے ایف کے ساتھ ہمارا یہ مشترکہ منصوبہ ملک کی ایک ہنگامی ضرورت کے حل کی جانب اہم پیش رفت ہے ۔ پی پی اے ایف کے سی ای او نادر گل بریچ نے کہا پی ٹی سی ایل گروپ کے ساتھ اشتراک اہم قدم ہے۔