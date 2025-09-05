بینک آف خیبر نے ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ پورٹ فولیو متعارف کروا دیا
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)بینک آف خیبرنے اپنے ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ پورٹ فولیو کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔
تقریب گلبرگ گرینز اسلام آباد میں ہو ئی جس میں بینک آف خیبر کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر حسن رضا، بینک کی اعلیٰ انتظامیہ اور ماسٹر کارڈ پاکستان اورافغانستان کے کنٹری منیجر ارسلان خان نے شرکت کی۔ ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ پورٹ فولیو میں کلاسک، گولڈ اور پلاٹینم کے درجے شامل ہیں جو صارفین کی روزمرہ ضروریات کے مطابق سہولیات فراہم کرتے ہیں۔