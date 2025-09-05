صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

  • اسلام آباد
کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز

اسلام آباد(دنیا رپورٹ)کمپی ٹیشن کمیشن آف پاکستان نے منصفانہ مارکیٹیوں کے قیام کے لئے کمپٹیشن کے قانون کی اہمیت، اس حوالے سے ریسرچ کو فروغ دینے کے پیش نظر اور کمیشن کے افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کے لئے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے۔

سیریز کے پہلے سیشن میں چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے کہا کہ لیکچر سیریز کا مقصد کمیشن کے افسران کی مسلسل پیشہ ورانہ تربیت اور انہیں دنیا میں ابھرتے نئے تصورات سے آگاہ رکھنا ہے ۔ ڈاکٹر امبر ڈار نے ڈیجیٹل مارکیٹوں میں مرجر اور ایکوزیشن کے موضوع پرلیکچر دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

غیرقانونی تعمیرات روکنے کا منصوبہ فائلوں تک محدود

ڈی جی کا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کے روٹ کا دورہ

عشرہ رحمت اللعالمینؐ بارے مذاکرہ

غیر قانونی حراست سے 5 افراد کی بازیابی کی درخواست خارج

بچے سے زیادتی کے ملزم کی ضمانت میں توسیع

کاہنہ : فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ