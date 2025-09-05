کمپٹیشن کمیشن کے زیراہتمام لیکچر سیریز کا آغاز
اسلام آباد(دنیا رپورٹ)کمپی ٹیشن کمیشن آف پاکستان نے منصفانہ مارکیٹیوں کے قیام کے لئے کمپٹیشن کے قانون کی اہمیت، اس حوالے سے ریسرچ کو فروغ دینے کے پیش نظر اور کمیشن کے افسران کی کیپسٹی بلڈنگ کے لئے لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہے۔
سیریز کے پہلے سیشن میں چیئرمین کمپٹیشن کمیشن ڈاکٹر کبیر سدھو نے کہا کہ لیکچر سیریز کا مقصد کمیشن کے افسران کی مسلسل پیشہ ورانہ تربیت اور انہیں دنیا میں ابھرتے نئے تصورات سے آگاہ رکھنا ہے ۔ ڈاکٹر امبر ڈار نے ڈیجیٹل مارکیٹوں میں مرجر اور ایکوزیشن کے موضوع پرلیکچر دیا۔