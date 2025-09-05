ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) آئیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر خالد محمود نے ایک اجلاس کے دوران فیلڈ فارمیشنز کو آئیسکو ریجن میں ممکنہ بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث۔۔۔
بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانے، سسٹم پر آنے والے فالٹسز کی بروقت کلیئرنس، سسٹم کو پہنچنے والے ممکنہ نقصانات پر بروقت قابو پانے کیلئے ضروری احکامات جاری کیے، انہوں نے کہا ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ رہیں گی۔