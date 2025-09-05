صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ ، چیف ایگزیکٹو

  • اسلام آباد
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) آئیسکو کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئر خالد محمود نے ایک اجلاس کے دوران فیلڈ فارمیشنز کو آئیسکو ریجن میں ممکنہ بارشوں اور ندی نالوں میں طغیانی کے باعث۔۔۔

 بجلی کی ترسیل کو یقینی بنانے، سسٹم پر آنے والے فالٹسز کی بروقت کلیئرنس، سسٹم کو پہنچنے والے ممکنہ نقصانات پر بروقت قابو پانے کیلئے ضروری احکامات جاری کیے، انہوں نے کہا ممکنہ بارشوں، نالوں میں طغیانی کے پیش نظر آئیسکو فارمیشنز ہائی الرٹ رہیں گی۔

کراچی

