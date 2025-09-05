عید میلاد النبیؐ پر سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئیگی، ڈی سی مری
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی کی زیر صدارت جشنِ عید میلادالنبی ﷺ کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس میونسپل کارپوریشن کانفرنس ہال میں منعقد ہوا۔
انہوں نے کہا کہ علما ئے کرام اتحاد بین المسلمین، مذہبی رواداری اور فروغِ امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ مری کو امن و امان کا گہوارہ بنانے میں ضلعی امن کمیٹی کا تعاون ہمیشہ مثالی رہا ہے ۔اجلاس میں امن و امان کی صورتحال، صفائی ستھرائی، سیوریج مسائل، لائٹنگ اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے بریفنگ دی گئی اور یہ طے پایا کہ عید میلادالنبی ﷺ کے موقع پر فول پروف سکیورٹی کے ساتھ ساتھ بروقت صفائی، سیوریج اور روشنی کے تمام بہتر انتظامات مکمل کیے جائیں گے ۔ علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر مری آغا ظہیر عباس شیرازی نے سپورٹس کمپلیکس مری کا دورہ کیا ،انہوں نے جاری ہاکی میچ کے دوران کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو بہترین سہولیات یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔