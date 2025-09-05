میلادالنبی ؐکے جلوسوں کی سکیورٹی یقینی بنا ئی جا ئے، کمشنر راولپنڈی
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن انجینئر عامر خٹک نے عید میلاد النبی ؐ انتظامات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کی، انہوں نے کہا 12 ربیع الاول سرکاری سطح پر شایان شان انداز میں منایا جائے گا۔
اس سلسلے میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں 11 ربیع الاول کو میلاد کی محافل کا خصوصی انعقاد کیا جائے ۔ جلوس میں شامل افراد کے لیے خصوصی سبیل کا انتظام کیا جائے ، سیلاب سے متاثرہ افراد کے ریلیف کیمپس اور جیلوں میں قیدیوں کو میلاد کی خوشی میں خصوصی شیرینی تقسیم کی جائے ، اسکے ساتھ 6 ستمبر کے مناسبت سے تمام شہدا کے لیے خصوصی دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے ۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز اپنے اضلاع میں میلاد کمیٹیوں، منتظمین اور امن کمیٹی ممبران کے ساتھ اجلاس منعقد کریں اور جلوسوں و محافل کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں ، تمام جلوسوں اور میلاد کی محفلوں کے لیے سکیورٹی کے فول پروف انتظامات یقینی بنا ئے جا ئیں ، بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے ۔سٹریٹ لائٹس کی مرمت کی جا ئے اور اضافی لائٹس لگائی جائیں اور صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں ،اسکے علاوہ محافل میلاد کی تمام جگہوں کو مکمل صاف رکھا جائے۔