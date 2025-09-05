حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق، رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ زرعی اجناس کی بین الاقوامی تجارت میں سینیٹری اور فائیٹو سینیٹری قوانین پر عملدرآمد ضرور ی ہے۔
یہ قوانین محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ ہمارے برآمدی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جو غذائی تحفظ، عوامی صحت اور ماحولیاتی نظام کی بائیو سکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ پاکستان کسٹمز کے ساتھ مل کر ناروے جانے والے آموں کی تین کھیپیں جن کا وزن 6.2میٹرک ٹن اور مالیت 25,649امریکی ڈالر تھی، یورپی یونین کے لازمی فائیٹو سینیٹری قواعد کی کھلی خلاف ورزی پر روک لی گئیں ۔وفاقی وزیر نے اس غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہاکہ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات یورپ کی پوری مارکیٹ پاکستان کے لیے بند کرا سکتے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاںہے ،چند افراد کو کسانوں کے روزگار اور پاکستان کی نیک نامی کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔