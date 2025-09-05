صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

  • اسلام آباد
حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاں ، وزیر خوراک

اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق، رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ زرعی اجناس کی بین الاقوامی تجارت میں سینیٹری اور فائیٹو سینیٹری قوانین پر عملدرآمد ضرور ی ہے۔

یہ قوانین محض ایک رسمی کارروائی نہیں بلکہ ہمارے برآمدی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جو غذائی تحفظ، عوامی صحت اور ماحولیاتی نظام کی بائیو سکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں۔ پاکستان کسٹمز کے ساتھ مل کر ناروے جانے والے آموں کی تین کھیپیں جن کا وزن 6.2میٹرک ٹن اور مالیت 25,649امریکی ڈالر تھی، یورپی یونین کے لازمی فائیٹو سینیٹری قواعد کی کھلی خلاف ورزی پر روک لی گئیں ۔وفاقی وزیر نے اس غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہاکہ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات یورپ کی پوری مارکیٹ پاکستان کے لیے بند کرا سکتے ہیں۔ رانا تنویر حسین نے کہا حکومت کسانوں کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے کو شاںہے ،چند افراد کو کسانوں کے روزگار اور پاکستان کی نیک نامی کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

دودھ اور انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ، نان ، روٹی ، بیکری آئٹمز مہنگی کرنے کی تیاریاں

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو پپلاں ،مریم نوازہسپتال کا دورہ

کمشنر اور ڈی سی کا سیلاب زدہ علاقے مڈھ رانجھا کا دورہ

جشن عیدمیلادالنبی ؐکے حوالے سے امن کمیٹی کا اہم اجلاس

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا قبضہ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم

بھکر :منڈی ٹائون میں غیرقانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ