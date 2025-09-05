اسلام آباد ، زیر زمین پانی بڑھانے کیلئے سو کنویں بنانیکا فیصلہ
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)اسلام آباد میں پانی کی بچت اور زیر زمین پانی کی سطح بڑھانے اور بارش کے پانی کو زیر زمین دوبارہ منتقل کرنے کیلئے اسلام آباد میں مختلف مقامات پر ابتدائی طور پر 100 بڑے ری چارج ایبل ویلز بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔
یہ ریچارج ایبل ویلز گرین بیلٹس، اوپن سپیسز میں بنائے جائیں گے اس بات کا فیصلہ چیئر مین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں فارم ہاؤسز سمیت اسلام آباد کے تمام گھروں میں ریچارج ایبل ویلز بنانا ضروری قرار دیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹیز تمام گھروں میں ریچارج ایبل ویلز کی تعمیر کو یقینی بنا کر سی ڈی اے کو رپورٹ پیش کریں گی۔اسی طرح قدرتی نالوں میں بہنے والے صاف پانی کو محفوظ بنانے کیلئے 20 بڑے واٹر ٹینک بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں مساجد میں وضو کے پانی کو محفوظ کرنے کے فیصلے کی بھی منظوری دی گئی۔ بتایا گیا اسلام آباد میں نالوں سے آبی آلودگی کو ختم کرنے کیلئے مختلف مقامات پر 11 ویٹ لینڈز بنائی جائیں گی، اجلاس میں تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کیلئے بھی ویٹ لینڈز کی تعمیر ضروری قرار دی گئی۔ چیئرمین کی زیر صدارت سی ڈی اے ڈویلپمنٹ ورکنگ پار ٹی کے 77 ویں اجلاس میں ان منصوبوں کے علاوہ روڈ انفراسٹرکچر اور سروس ڈ لیوری سے متعلق منصوبوں کی منظوری دی گئی۔