گرجا روڈ پر ڈاکو فلنگ سٹیشن سے 6لاکھ ، 35ہزار لوٹ کر فرار

  • اسلام آباد
گرجا روڈ پر ڈاکو فلنگ سٹیشن سے 6لاکھ ، 35ہزار لوٹ کر فرار

راولپنڈی (خبر نگار)تھانہ دھمیال کے علاقے گرجا روڈ پر ڈکیتی ،مسلح ڈاکو فلنگ سٹیشن سے 6 لاکھ، 35 ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔۔۔

 ملزمان نے خود کو سرکاری ملازم ظاہر کیا اور پٹرول چیک کرنے کے بہانے آفس میں داخل ہوکر رقم لوٹ لی ۔ ڈاکو موٹر سائیکل پر آ ئے تھے ، وحید اللہ آصف نامی کیشیئرنے 15 پرکال کرکے واقعہ کی اطلاع دی، پولیس نے رسمی کا رروا ئی کر تے ہوئے مقدمہ درج کرلیا ۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ دو موٹر سائیکل سوار ملزمان خود کو پولیس اہلکار ظاہر کرکے منیجر کے کمرے میں داخل ہوئے ۔فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کو فلنگ بوائے سے بات چیت کرتے دیکھا جاسکتا ہے ، ملزمان پٹرول کے غیر معیاری ہونے کی شکایت کا کہہ کر منیجر کے کمرے میں داخل ہوئے ، مسلح ملزمان ٹیبل پر رکھاکیشیئر کا موبائل فون بھی اٹھا لیتے ہیں اور کیشیئر اور فلنگ بوائے کو کمرے میں بندکرکے فرار ہو جا تے ہیں ۔

 

