صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلر سیداں ، بجلی پول چوری کرنے کی کوشش، 6افراد گرفتار

  • اسلام آباد
کلر سیداں ، بجلی پول چوری کرنے کی کوشش، 6افراد گرفتار

کلرسیداں (اے پی پی) کلر سیداں کے علاقے نئی آبادی چوک پنڈوری میں بجلی کے پول چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔

سب ڈویژن کنسٹرکشن نمبر 1راولپنڈی کے عملے نے گاڑی پر پولز لوڈ کرنے کے دوران چھ افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔لائن سپرنٹنڈنٹ بختیار علی کی مدعیت میں تھانہ کلر سیداں میں درج مقدمے کے مطابق علاقے میں کم وولٹیج کے مسئلے کے حل کے لیے 14 پولز کی منظوری لی گئی تھی۔ یہ پولز سائیڈ پر شفٹ کیے گئے تھے ۔پو لیس نے گاڑی کے ڈرائیور امداد حسین ، کلینر اور چار مزدوروں کو حراست میں لے لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کپاس،دھان،گنے کی فصلیں تباہ ،مہنگائی کا خدشہ

تاندلیانوالہ:اسسٹنٹ کمشنر کا مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ

میلاد کمیٹی کا اجلاس ‘جلوسوں‘محافل کیلئے سکیورٹی پلان مرتب

میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ ٹیسٹ ، انتظامات بارے اجلاس

تاندلیانوالہ:سیلاب متاثرین میں پانی کی بوتلیں تقسیم

گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں یوم دفاع کے حوالے سے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن