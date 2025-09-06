کلر سیداں ، بجلی پول چوری کرنے کی کوشش، 6افراد گرفتار
کلرسیداں (اے پی پی) کلر سیداں کے علاقے نئی آبادی چوک پنڈوری میں بجلی کے پول چوری کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔
سب ڈویژن کنسٹرکشن نمبر 1راولپنڈی کے عملے نے گاڑی پر پولز لوڈ کرنے کے دوران چھ افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔لائن سپرنٹنڈنٹ بختیار علی کی مدعیت میں تھانہ کلر سیداں میں درج مقدمے کے مطابق علاقے میں کم وولٹیج کے مسئلے کے حل کے لیے 14 پولز کی منظوری لی گئی تھی۔ یہ پولز سائیڈ پر شفٹ کیے گئے تھے ۔پو لیس نے گاڑی کے ڈرائیور امداد حسین ، کلینر اور چار مزدوروں کو حراست میں لے لیا ۔